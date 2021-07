Dia dos Avós. Vamos criar um álbum vintage de homenagem?

Um rebuçado às escondidas, uma notinha para um gelado, uma palavra de carinho e protecção: assim são os avós. Esta segunda-feira, 26 de Julho, assinala-se o dia deles e, mais do que nunca, há que lembrá-los. Os que ainda cá estão e os que, infelizmente, já não estão.

Queremos conhecer os teus avós. Até à noite desta quarta-feira, 28 de Julho, envia-nos fotos antigas, de quando eles eram da tua idade ou um pouco mais velhos, para publicop3@gmail.com, em formato .jpg ou .png com indicação do teu nome e o tópico "Dia dos Avós" no assunto do email. Diz-nos como se chamam e conta-nos um pouco da sua história. Vamos publicar algumas dessas imagens neste álbum vintage de homenagem (sem nos esquecermos de os saudar pessoalmente).