À ciência o que é da ciência

Muito se tem discutido sobre a falta de clareza e a cacofonia comunicacional durante a pandemia. Mas muito do ruído resulta da falta de confiança nas instituições, no conhecimento científico e nas recomendações credíveis. Este ainda é, e tem de ser, o tempo da ciência. Não queiramos um século das desluzes .

Muito se tem discutido a vacinação e as vacinas contra a covid-19. Mas o tema não gera perguntas nem dilemas novos para a ciência, para as instituições e para os profissionais de saúde A saúde e a prática clínica estão repletas destes exemplos. As decisões em saúde pública envolvem sempre equilíbrios difíceis entre os benefícios e os riscos para o coletivo e para o indivíduo.