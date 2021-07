Presidente da Tunísia dissolve Parlamento e demite primeiro-ministro

Kais Saied justificou a decisão com o artigo 80º da Constituição que lhe permite tomar “medidas excepcionais” e assumiu a liderança do executivo, ao mesmo tempo que milhares de pessoas saíram às ruas em Tunes.

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, suspendeu o Parlamento e demitiu o primeiro-ministro, Hichem Mechichi, que estava à frente do executivo desde Janeiro. O principal partido da oposição já classificou a decisão como um “golpe de Estado”.

A decisão foi anunciada no final do dia de domingo, depois de um dia de protestos contra a liderança do partido Ennahda, em que foi exigida a dissolução do Parlamento e uma reforma do sistema político. As manifestações foram motivadas pela gestão da pandemia, num momento em que se assiste a um pico de casos de covid-19, e pelo descontentamento crescente contra a classe política, a corrupção e a crise económica.

Saied justificou a decisão com o artigo 80.º da Constituição tunisina, que lhe permite tomar “medidas excepcionais” em caso de emergência. O Presidente disse que iria assumir a liderança do executivo com a assistência de um novo primeiro-ministro, suspendendo também a imunidade dos membros do Parlamento.

TUNISIA: Crowds take to streets in Tunis tonight to celebrate President decision of dismissing Gov. , firing PM & freezing parliament.



Major political upheaval. Islamist Opposition calling it a “coup”, reports on airport & borders closures: pic.twitter.com/HSdsf1tKXU — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 25, 2021

O chefe de estado tunisino já tinha tido vários confrontos políticos com o primeiro-ministro, Hichem Mechichi, que subiu ao cargo no ano passado. Em especial, a sua rivalidade já tinha comprometido a resolução de questões económicas e sociais.

Após o anúncio, milhares de pessoas saíram às ruas de Tunes e outras cidades para apoiar o Presidente. Ao som de buzinas e com muitas bandeiras tunisinas, os manifestantes chegaram mesmo a lançar fogo-de-artifício, fazendo lembrar os protestos de 2011 que iniciaram a Primavera Árabe que depois se expandiu ao Egipto e ao Médio Oriente.

Não é clara a extensão do apoio da decisão de Saied contra o frágil Governo de Mechichi e o Parlamento dividido, onde nenhum partido detinha mais do que um quarto dos assentos. Ainda assim, Saied alertou contra qualquer resposta violenta. “Aviso quem pensar em recorrer às armas, e quem pensar em disparar uma bala: as forças armadas vão responder com balas”, disse ainda no domingo, num discurso transmitido na televisão.

Por sua vez, o presidente do Parlamento, Rached Ghannouchi, descreveu a situação com um “golpe de Estado” e um ataque à democracia. No início de segunda-feira, Ghannouchi, também líder do partido com maior assento parlamentar, o Ennahda, chegou ao Parlamento com a intenção de convocar uma sessão, num tom de desafio a Saied.

Porém, as forças armadas que guardavam o edifício impediram a entrada do antigo exilado político, de 80 anos. À entrada do Parlamento, Ghannouchi disse ser “contra a concentração de todos os poderes nas mãos de uma pessoa”. Pouco antes, tinha pedido aos tunisinos para irem para as ruas protestar, como o fizeram na revolução de 2011.

Mais dois partidos da oposição juntaram-se ao Ennahda para protestar contra o que classificam como um golpe. O antigo Presidente, Moncef Marzouki, que ajudou a supervisionar a transição para a democracia após a revolução, alertou que a situação actual poderá representar o início de “uma situação ainda pior”.

Segundo o El País, parte do êxito da decisão do Presidente dependerá dos restantes actores políticos e dos países ocidentais, cujo apoio tem sido fundamental para evitar que o país caia na bancarrota.