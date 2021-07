Inquérito à invasão do Capitólio dos EUA arranca com apenas dois republicanos

Liz Cheney e Adam Kinzinger resistem às ameaças de retaliação por parte da liderança do Partido Republicano por participarem na comissão. Primeiras audições começam na terça-feira com os testemunhos de quatro polícias.

Quase sete meses depois da invasão do edifício onde funcionam as duas câmaras do Congresso dos EUA, o poder legislativo norte-americano vai finalmente iniciar uma investigação bipartidária sobre o que levou — e quem levou — uma multidão de apoiantes de Donald Trump a invadir o Capitólio no dia 6 de Janeiro.