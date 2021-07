Incêndios “sem precedentes” deixam rasto de destruição na Sardenha

Além da ilha mediterrânica italiana, outros pontos do Sul da Europa estão a lutar contra incêndios, contrastando com o Norte da Europa que ainda está a sofrer com chuvas fortes e inundações.

Desde sábado que mais de 20 mil hectares do Sudoeste da ilha da Sardenha, na Itália, foram consumidos por incêndios florestais, forçando à retirada de 1500 pessoas. Os jornais locais apelidaram os incêndios de “apocalípticos”, com danos a igualar ou potencialmente a superar os prejuízos causados pelos incêndios de 1983 e 1994.

As chamas deflagraram no sábado na província de Oristano e já destruíram propriedades e produções agrícolas. A pequena vila de Scano di Montiferro foi evacuada durante o fim-de-semana, e cerca de 400 pessoas foram forçadas a procurar refúgio. O mesmo aconteceu com habitantes de outras vilas e aldeias, incluindo em Santu Lussurgiu, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Magomadas, Flussio e Tinnura.

“Pus a minha família no carro e escapámos”, disse ao jornal italiano La Nuova Sardegna Carlo Inzis, empresário automóvel. “Primeiro fomos para Sennariolo, depois para Macomer e a seguir Bosa… No fundo, passámos toda a noite a fugir”, afirmou.

Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilometri e chilometri di territorio devastato. Danni incalcolabili. E il vento continua a spingere le fiamme. L’emergenza #incendi non finisce pic.twitter.com/p9aShj80IW — Nicola Pinna (@nicola_pinna) July 25, 2021

Christian Solinas, presidente da região de Sardenha, descreveu os incêndios como “um desastre sem precedentes”. Pelo menos “dez mil hectares de vegetação foram destruídos, lojas e casas foram queimadas e o gado morreu”, citou a Euronews.

Os fortes ventos quentes dificultaram os esforços dos mais de sete mil bombeiros e voluntários que no domingo tentaram combater as chamas. Perante a dimensão dos incêndios, as autoridades regionais declararam o “estado de calamidade”, para conseguir fundos do Governo central para responder aos prejuízos e apoiar as pessoas afectadas. “Precisamos de um plano de apoio imediato”, disse Solinas.

A nível central, a Itália pediu ajuda aos Estados europeus no domingo para enviarem aeronaves de combate aos incêndios, apelos respondidos por França e Grécia, no âmbito do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia. Mas receia-se que as chamas cheguem a Nuoro, no Oeste da Sardenha. No domingo, o incêndio continuava “activo em diferentes frentes”.

Sul da Europa em chamas

Além da ilha mediterrânica italiana, os efeitos dos incêndios sentiram-se no fim-de-semana no Sul de Espanha, em França e Grécia devido às condições climatéricas propícias para as chamas: altas temperaturas e ventos fortes.

Na Catalunha, no Nordeste de Espanha, mais de 1500 hectares foram destruídos, a maioria numa área natural protegida e forçando à retiradade dezenas de pessoas. A zona afectada situa-se perto de Santa Coloma de Queralt, quase a 100 quilómetros de Barcelona. Nesta segunda-feira, as chamas foram estabilizadas, segundo as autoridades.

Em Lietor, em Castilla-La Mancha, mais de 2500 hectares arderam durante o fim-de-semana. Só neste ano, os incêndios florestais em Espanha já queimaram cerca de 35 mil hectares.

Plus de 1000 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs sont toujours mobilisés dans l’Aude, appuyés dans les airs par un hélicoptère bombardier d’eau, un Dash et un Beech.

Le travail courageux de nos soldats du feu se poursuit. Fier de leur engagement. https://t.co/uD4TFh7Ngj — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 25, 2021

Também o Sul de França foi afectado: um grande incêndio atingiu no sábado a região de Aude, perto das cidades de Narbonne e Carcassonne. Mais de 850 hectares arderam, e mais de mil bombeiros combateram as chamas. Na sequência do incêndio, uma linha de tensão muito alta sofreu um problema e foi desligada, originando um corte de energia em Espanha e Portugal.

Já na Grécia, nas últimas 24 horas os bombeiros têm combatido cerca de 50 incêndios, e as previsões meteorológicas apontam para uma possível onda de calor, o que aumenta o risco de haver mais. Por isso, o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, apelou à vigilância das autoridades gregas, porque “Agosto continua a ser um mês difícil”.