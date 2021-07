Confrontos nas ruas e denúncias de “golpe” acentuam crise política na Tunísia

A Tunísia atravessa, por esta altura, um dos momentos políticos e sociais mais atribulados desde os protestos de 2011, que acabaram por colocar o país no caminho da democracia. Ao anúncio do afastamento do primeiro-ministro, Hichem Mechichi, e da suspensão do Parlamento por 30 dias, feito, no domingo, pelo Presidente Kais Saied, seguiram-se denúncias de “golpe de Estado” vindas do Ennahdha, o partido com maior representação parlamentar e, já esta segunda-feira, mais demissões e confrontos entre manifestantes e críticos do chefe de Estado.