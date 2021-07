Moradores já podem criar os seus pequenos jardins urbanos nas ruas de Alvalade

Tudo começou pela mão de um morador, que viu o jardim que criou à porta de casa destruído pela Junta de Freguesia de Alvalade. Face às reacções perante o seu gesto, a autarquia emendou a mão e juntou-se ao movimento, dando-lhe um carácter oficial. Na sexta-feira atribuiu formalmente o primeiro pequeno jardim urbano. O objectivo é que qualquer pessoa (maior de idade) que resida em Lisboa ou que esteja recenseada, trabalhe ou estude na freguesia de Alvalade possa, através de uma candidatura, explorar livremente um dos espaços verdes públicos do bairro.

De acordo com a Junta de Freguesia, o projecto encontra-se ainda numa fase inicial, estando ainda a decorrer uma identificação de espaços para a criação de uma rede de pequenos jardins (que será posteriormente divulgada). No entanto, as candidaturas espontâneas já estão disponíveis e podem ser feitas através do preenchimento de um formulário e do seu posterior envio para o endereço de correio electrónico geral@jf-alvalade.ptalade.pt.

Após a aprovação da candidatura e selecção dos candidatos, os jardineiros terão ao seu dispor um apoio da junta, que poderá “dar orientação técnica a todos os que pretendam iniciar-se nesta actividade, aconselhando, por exemplo, quais as espécies que melhor se adaptam a cada espaço urbano e ao clima de Lisboa”.

Um jardim urbano, esclarece a junta no regulamento criado, pode materializar-se num “canteiro, ou parte deste, ou noutro tipo de espaço verde, equipamento ou mobiliário urbano destinado à prática de jardinagem”, incluindo até uma caldeira de árvore. Além disso, também pessoas colectivas sem fins lucrativos (inscritas na Comissão Social da Freguesia de Alvalade) se podem candidatar.

De acordo com a Junta de Freguesia, a pandemia e os confinamentos consequentes vieram “aguçar a busca por espaços verdes”. Em simultâneo alguns canteiros, principalmente logradouros fronteiros, começaram a ser cuidados por particulares.

Este foi o caso de Nuno Prates, pioneiro na exploração de jardins urbanos em Alvalade. De acordo com o Lisboa Para Pessoas, o jardineiro, restaurador de móveis e proprietário de negócios de alojamento local criou um jardim à porta do seu ateliê durante o confinamento. Mais tarde, o jardim, iniciado em Setembro de 2020, ganhou o nome de Jardim das Plantas Doadas.

Durante o confinamento, Nuno decidiu aproveitar para melhorar o espaço verde em frente ao prédio onde fica o seu ateliê Rui Gaudêncio O jardineiro acabou por melhorar o espaço verde com inúmeras plantas de diferentes tipos Rui Gaudêncio Algumas das espécies que Nuno plantou no jardim Rui Gaudêncio Algum tempo depois este espaço ganhou o nome de Jardim das Plantas Doadas Rui Gaudêncio Fotogaleria Rui Gaudêncio

Segundo o que Nuno relata, a sua vontade era cuidar do espaço que existia à frente do prédio mas, uma vez que a junta não promovia qualquer iniciativa ou projecto que o permitisse, Nuno fê-lo de forma independente. Mas, devido a queixas feitas por populares, o jardineiro acabou por ver parte do seu jardim ser destruído pela junta.

De acordo com a autarquia, “tratou-se de uma situação de conflito entre moradores, tendo desencadeado algumas queixas junto da Polícia Municipal, que notificou a Junta de Freguesia em sequência. Com relativo desconhecimento, e sem contacto directo com o Sr Nuno Prates, foi dada indicação à equipa de manutenção dos espaços verdes para remover, com as devidas cautelas, as plantas que teriam sido colocadas no espaço público sem autorização”.

Esta acção levou a uma onda de reacções nas redes sociais, o que permitiu à junta perceber melhor a história associada ao jardim criado por Nuno. “O executivo da Junta de Freguesia apresentou-se, exprimiu as necessárias desculpas e, desse contacto, surgiu a ideia de criar um mecanismo de enquadramento deste tipo de actividade”.

O regulamento deste “processo inovador” contempla os direitos dos jardineiros, mas também os seus deveres e proibições. Entre os deveres destacam-se: tratar o jardim com plantas essencialmente ornamentais (podendo ser medicinais e aromáticas), frequentar acções de formação (que a Junta considere obrigatórias), assegurar a limpeza, segurança e salubridade do jardim (assim como dos acessos) e escolher espécies que se adaptem ao clima de Lisboa.

Por sua vez, das 11 proibições contidas no regulamento, destaca-se a impossibilidade de efectuar qualquer tipo de instalação ou construção sem autorização da junta (onde se inclui a construção de instalações para animais domésticos) e a proibição do uso de herbicidas e pesticidas químicos.

