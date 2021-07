Questionário de Proust. Bruno Vieira do Amaral: “O que mais me irrita nos outros? O excessivo à vontade”

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Um fim de tarde na praia, os miúdos à beira-mar.

Qual é o seu maior medo?

O sofrimento dos que amo.

Na sua personalidade, que característica mais o irrita?

Uma certa indiferença.

E qual o traço de personalidade que mais o irrita nos outros?

O excessivo à-vontade

Que pessoa viva mais admira?

A minha mulher.

Qual a sua maior extravagância?

Comprar os livros que quero.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Tranquilo.

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

A ignorância.

Em que ocasiões mente?

Quando a verdade pode queimar os outros.

O que menos gosta na sua aparência física?

Os dedos dos pés.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

A que gostava de ver o nome dela nesta resposta.

Qual a qualidade que mais admira num homem?

A de não se dobrar perante ninguém.

E numa mulher?

A mesma.

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência

Por outro lado…

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Os meus filhos.

Onde e quando se sente mais feliz?

Numa praia deserta, ao fim da tarde, sem vento.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Talento para o futebol. Talento puro.

Se pudesse mudar alguma coisa em si o que é que seria?

Nada.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Cair e não ter quebrado.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Jesus Cristo no Getsémani.

Onde prefere morar?

No coração dos meus.

Qual o seu maior tesouro?

A pulseira de ouro que o meu avô me deu no dia do meu casamento.

O que considera ser o cúmulo da miséria?

Depender de quem nos despreza.

Qual a sua ocupação favorita?

Não fazer nada.

A sua característica mais marcante?

Uma obstinação silenciosa.

O que mais valoriza nos amigos?

Saber perdoar e pedir perdão.

Quem são os seus escritores favoritos?

Albert Camus, Mario Vargas Llosa, Cervantes.

Quem é o seu herói de ficção?

Dom Rigoberto

Com que figura histórica mais se identifica?

Jesus Cristo a expulsar os vendilhões do templo.

Quem são os seus heróis na vida real?

Os íntegros.

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

Gabriel, Mariana, Tiago.

Qual o seu maior arrependimento?

Ter-me calado quando não devia.

Como gostaria de morrer?

Em casa. Em paz.

Qual o seu lema de vida?

“Não baixes a cabeça a não ser que te atirem pedras.”