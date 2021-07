Há uma nova esplanada no Porto: eis o Pátio das Cardosas

Abriu há pouco mais de uma semana a nova esplanada do Hotel Intercontinental, no Porto. Chama-se Pátio das Cardosas Terrace & Lounge e, sendo um prolongamento para o exterior do restaurante do hotel, o Astória, quer ser muito mais do que isso. Desde logo, quer ser um “novo ponto de encontro na cidade”, beneficiando, para tal, da localização na Praça das Cardosas, que proporciona abrigo natural nos dias em que há vento a soprar, e do espaço avantajado, essencial em tempos que recomendam distanciamento social.

O Pátio, que é “um projecto antigo” do Intercontinental, tem cerca de 100 lugares ao ar livre e combina esplanada e área de lounge. Na primeira pode ser experimentada a totalidade da oferta do Astória: menu executivo ao almoço de segunda a sexta, o Brunch & Bubbles aos sábados e domingos e a carta de jantar, todos os dias. Mas a oferta alargou-se e passou a incluir um novo menu, “composto por propostas mais leves e descontraídas”, que pode também ser consumido na área de lounge.

Olhe-se, então, para este novo menu, criado pelo chef Tiago Sales, que assumiu a cozinha do Astória em Junho passado (em bom rigor, nota o jovem chef, ainda há nesta carta “alguma influência de Paulo Leite”, o anterior chef do Astória). Nos “Petiscos a partilhar” há petinga frita, coulis de pimento vermelho e broa a 9€ (provámos e aprovámos); torresmo de porco e ketchup de coentros a 8€ (idem) ou gambas à guilho a 13€ (idem idem). Há tábuas de queijos e enchidos, saladas e sanduíches – aprovado o prego em bolo do caco (13€) e a bagel de beterraba (9€). As sobremesas vão do creme de chocolate belga à baba de camelo e avelã, mas recomendamos sem reservas a tarte merengada (4€).

Foto DR

Nas bebidas, destaque para os cocktails que prometem refrescar o Verão (a partir de 6,50€) e as sangrias, com preços que começam nos 20€ (sangria de cerveja) e esticam até aos 55€ (de Moët & Chandon). Nos finais de tarde de quinta, sexta, sábado e domingo haverá música, com alguns DJ da cidade.

Tiago Sales, de 30 anos, natural de Vale de Cambra, era sous-chef de Paulo Leite e assegura agora a cozinha do Intercontinental Palácio das Cardosas. Com um percurso que começou pelos estudos na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Seia, passou por vários projectos em Aveiro e no Porto até chegar à cozinha do hotel de cinco estrelas. Até há pouco tempo membro da banda portuense The Miami Flu, está já a compor a próxima carta do Astória. Sublinhando que há pontos de contacto “entre a música e a cozinha, sobretudo ao nível do processo criativo”, para já adianta apenas que o menu no qual está a trabalhar “terá muito cheiro a mar”.