Península, quilómetro zero

Há dois tipos de relação com o vinho: quem o conhece e sabe identificar todas as características com propriedade, e quem só sabe falar da sua experiência de utilizador, sem fugir muito do “gosto”/“não gosto”. A Casa Mãe, sede da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, é um espaço seguro para ambos: os que sabem ao que vêm e quem precisa que se lhe dê a mão durante este “passeio” pelo universo vínico, que serpenteia por entre centenas de títulos dos 23 produtores associados.

Estabelecida no centro de Palmela, num edifício da década de 1940, que em tempos serviu de adega, é não só o ponto de partida para a descoberta dos vinhos de Setúbal mas também para dar a conhecer os tesouros gastronómicos da região: a doçaria, os queijos, os azeites, os licores e aguardentes, o mel e as infusões, que podem ser integrados em cabazes personalizados.

Em caso de indecisão em relação a um ou outro produtor da Península ou confusão sobre as castas, a Casa Mãe tem à venda um pack com 23 vinhos (um de cada adega aderente), por 119 euros. Mas, antes disso, recomenda-se uma prova in situ, que tanto pode incluir passagem pelo moscatel jovem, moscatel roxo e colheitas especiais, como versar sobre brancos, tintos, rosés e aguardentes. E porque um dia não são dias, é de ceder à tentadora montra de doces tradicionais, de onde saltam à vista os pastéis de Santiago, a fogaça de Palmela, o pastel de Moscatel, casamento perfeito para as sugestões de prova.

Além da venda ao público, são disponibilizados mapas pormenorizados dos seis percursos oficiais da Rota dos Vinhos (ver caixa), com roteiros detalhados para descobrir as adegas e os vinhos, o património natural e arquitectónico e a gastronomia locais. As visitas a adegas obrigam a marcação prévia no Posto de Turismo de Palmela ou directamente na Casa Mãe.

Percurso pedestre Jardins de Vinhas É o mais fácil de cumprir a pé ou de bicicleta (tem 11 quilómetros) e um dos mais completos para dar uma ideia geral dos vinhos da região. Inclui visitas e provas nas adegas de Fernão Pó, Casa Dupó, Ermelinda Freitas, Filipe Palhoça e Monte Alegre. A rota circular permite começar em qualquer ponto, sendo acompanhada por sinalética sobre os vinhos e castas, bem como da fauna e flora. Reservas através da Casa Mãe.​ Casa Mãe da Rota de Vinhos

Largo São João Baptista, Palmela

Tel.: 212 334 398

Web: rotavinhospsetubal.com/casa-mae

Das 10h às 13h e das 14h às 19h

Fim-de-semana, sem interrupção; Encerra à terça

​Esta reportagem foi publicada no nº1 da revista Solo.