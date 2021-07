Reestruturação e Polónia afundam lucro do BCP em 84%

O Millennium BCP registou no primeiro semestre um resultado líquido consolidado de 12,3 milhões de euros, menos 84% face aos 76,2 milhões de euros registados no semestre homólogo de 2020. Segundo o presidente executivo do banco, Miguel Maya, os resultados espelham o forte impacto com provisões, no valor de 214,2 milhões de euros, por causa dos riscos de litigância associados a créditos na Polónia concedidos em francos suíços.

Os custos com a reestruturação já ascendem a 87,2 milhões de euros, segundo as contas semestrais reveladas nesta segunda-feira ao mercado. As contribuições obrigatórias, de 56,2 milhões, são outro facto importante, disse. O banco tem como objectivo reduzir o quadro em 800 a 1000 profissionais.

Apesar da quebra nos lucros, os proveitos até cresceram 2,4% em termos homólogos, de 1094 milhões para 1120,8 milhões de euros. Para tal contribuíram uma margem financeira que subiu 0,7% e as comissões, que aumentaram 6,4%. Na diferença entre juros cobrados a clientes e juros pagos pelos depósitos, a receita subiu em 5,3 milhões de euros, ao passo que nas comissões cobradas a receita aumentou 21,1 milhões.

Quanto à qualidade do crédito, quando uma das questões da banca portuguesa é o crédito sob moratória ao abrigo das regras de apoio anti-pandemia, Miguel Maya considera que, no BCP, “a qualidade do crédito é muito resiliente”.

O total de crédito em moratória ascende a 7336 milhões de euros, menos 24% face ao montante máximo de moratórias activas, explicou o presidente do banco. Cerca de 4000 milhões corresponde a crédito de empresas e o resto é das famílias. Nesta última parcela, 98% é crédito hipotecário.

“A bomba-relógio foi a pandemia, as moratórias foram um escudo protector. À medida que a economia vai recuperando, este escudo deixa de ser necessário e vai normalizando”, prosseguiu Maya, na apresentação dos resultados, esta segunda-feira. Embora as perspectivas sejam positivas, as contas mostram que há 9,3% deste crédito classificado como Stage 3, ou seja, cuja cobrança futura se avalia como mais difícil e portanto são contratos “com sinais objectivos de imparidade”.

Os contratos em Stage 2 (cujo risco de crédito aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, mas para os quais não existe evidência objectiva de imparidade) representam agora 27,5%.

Mesmo assim, o comunicado ao mercado assegura que as “moratórias expiradas desde Março 2021 [estão] sem impacto material em Stage 3 (NPE) [do inglês non-performing exposure] e Stage 2”.