Ramalho faz escudo a Vítor Fernandes e afasta-se de Vieira

O presidente executivo (CEO) do Novo Banco escreveu uma carta aos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco onde diz que as decisões sobre o crédito da Imosteps foram tomadas de forma colegial e não isoladamente por um administrador do banco, contestando assim a tese do Ministério Público que identifica Vítor Fernandes como informador de Luís Filipe Vieira na compra da dívida através de um esquema lesivo para o Fundo de Resolução (FdR). Na missiva, a que o PÚBLICO teve acesso, António Ramalho aproveita ainda para se distanciar do ex-presidente do Benfica, com quem diz não ter “qualquer relação especial”.