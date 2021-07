O que ainda vale a pena seguir na jornada olímpica

O início da jornada olímpica de segunda-feira ficou marcado pela eliminação de Telma Monteiro logo ao segundo combate e teve uma manhã de estrelas na piscina de Tóquio. A jornada prossegue ao longo da manhã. Atenções focadas agora no andebol, onde Portugal defronta o Bahrain a partir das 11h30.

Depois da derrota na estreia frente ao Egipto, a selecção nacional de andebol perdeu espaço de manobra na luta por um dos quatro primeiros lugares do Grupo B, aqueles que dão acesso aos quartos-de-final. A jornada do grupo de Portugal começou com o Egipto-Dinamarca (6h15) e termina com o Japão-Suécia a partir das 13h30.

Do ponto de vista da participação portuguesa o dia fecha na piscina do centro aquático de Tóquio, com Diana Durães e Tamila Holub nas eliminatórias dos 1500m livres.

Há muito mais a seguir esta manhã, desde logo a final por equipas da ginástica artística masculina, com início às 11h. Campeão em título, o Japão renova uma candidatura forte, mesmo sem a lenda Kohei Uchimura, que falhou a qualificação na barra fixa e já não fará parte nesta final da equipa nipónica, que tem Daiki Hashimoto como a futura estrela. China, Estados Unidos e ROC, a designação da Rússia em Tóquio, são os outros candidatos a medalhas.

Também prossegue o torneio de râguebi, na sua versão olímpica de Sevens. Em 2016, na estreia da modalidade, o título foi para as Fiji, que esta madrugada em Tóquio começaram por vencer o Japão e defrontam agora pelas 9h o Canadá. A Nova Zelândia, dominadora no râguebi mundial, entrou a ganhar à Coreia do Sul por 50-5 e volta a jogar pelas 9h30 frente à Argentina, que surpreendeu com uma vitória sobre a Austrália.

No ténis, depois de Naomi Osaka e Alexander Zverev já terem assegurado o apuramento para a próxima ronda, esta manhã ainda entra em campo Novak Djokovic, frente ao alemão Jan-Lennard Struff.