Telma Monteiro eliminada em Tóquio

Na sua quinta participação olímpica, a judoca portuguesa perdeu na segunda ronda em -57kg com a polaca Julia Kowalczyk.

Durou pouco a quinta participação olímpica de Telma Monteiro. Nos -57kgm a judoca portuguesa, medalha de bronze no Rio 2016, perdeu na segunda ronda com a polaca Julia Kowalczyk e fica de fora da luta pelas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Foi um combate longo em que a portuguesa teve mais iniciativa que a sua jovem adversária polaca, mas não conseguiu pontuar. O combate foi para golden score e durou quase cinco minutos, durante os quais Telma Monteiro chegou às três penalizações que resultaram em vitória para Kowalczyk.

Acabou por ficar abaixo das expectativas esta quinta presença olímpica da judoca portuguesa. Até tinha começado bem o dia, com um triunfo fácil sobre Zouleiha Abzetta Dabonne, da Costa do Marfim, mas o combate com a polaca foi-se prolongando e Telma acabou por ficar sem forças para evitar a eliminação.