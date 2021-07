Provas de surf antecipadas devido a tempestade tropical

As competições ficarão assim concluídas na terça-feira, estando os quartos-de-final da competição feminina, que contam com a participação da portuguesa Yolanda Sequeira, agendados para as 11h12 locais (3h12, em Lisboa).

As finais de surf dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foram antecipadas de quarta para terça-feira devido a uma tempestade tropical que se aproxima da praia de Tsurigasaki.

De acordo com as previsões, com a chegada da tempestade tropical haverá swell (ondulação) na terça-feira, propícia à prática da modalidade, que faz a sua estreia no programa olímpico.

As competições de surf, que decorrem em Chiba, a cerca de 100 quilómetros de Tóquio, ficarão assim concluídas na terça-feira, estando os quartos-de-final da competição feminina, que contam com a participação da portuguesa Yolanda Sequeira, agendados para as 11h12 locais (3h12, em Lisboa).

Yolanda Sequeira, de 23 anos, vai disputar a primeira bateria, diante da sul-africana Bianca Buitendag.