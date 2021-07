Marcos Freitas está nos “oitavos” e vai defrontará o líder mundial

O português Marcos Freitas ainda apanhou um susto depois de uma vantagem confortável, porém avançou para os oitavos-de-final do torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos, em que vai defrontar o número um mundial.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Marcos Freitas, 24.º do ranking olímpico, estreou-se na prova frente ao 48.º da mesma classificação, o austríaco Daniel Habesohn, com triunfo pelos parciais de 11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11 e 11-3, em 54 minutos.

O bom início de set resultou sempre no triunfo, exceptuando numa situação, na qual o português desperdiçou duas bolas para terminar o encontro (seria 4-1), passando de 10-8 para 11-13 e permitindo assim ao adversário reduzir para 3-2.

Aproveitando a segunda vida, Habesohn, mais agressivo no ataque, explorou a quebra do madeirense de 33 anos para sentenciar o set seguinte, por claro 11-2, entrando no parcial decisivo em vantagem moral.

Essa teórica supremacia mental do austríaco cedo se percebeu que não passava disso mesmo, já que Marcos Freitas, muito focado e consistente, começou com o parcial de 5-0, que praticante sentenciou o desafio, gerindo depois essa vantagem perante um adversário, finalmente, rendido.

O chinês Fan Zhendong é o adversário de terça-feira, um obstáculo difícil, mas não impossível, até porque na última vez que se defrontaram, há “cinco ou seis anos”, foi o português a ganhar.

Medalha de bronze no Europeu de 2021, Marcos Freitas cumpre a sua quarta participação olímpica, tendo como melhor resultado o quinto lugar no Rio 2016, depois do 17.º em Pequim 2008 e Londres 2012.

Marcos Freitas vai competir também por equipas, juntando-se a Tiago Apolónia e João Monteiro no embate frente à campeã europeia Alemanha.