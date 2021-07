Hidilyn Diaz dá primeiro ouro olímpico de sempre às Filipinas

Com 127 kg no arremesso e 224 no total, halterofilista venceu na categoria de -55kg a chinesa Qiuyun Liao e a cazaque Zulfiya Chinshanlo.

A filipina Hidilyn Diaz deu, esta segunda-feira, a primeira medalha de ouro de sempre ao seu país em Jogos Olímpicos, ao conquistar a categoria de -55kg de halterofilismo em Tóquio 2020.

Depois de ter sido segunda classificada no Rio 2016, Diaz venceu o “ouro” com dois recordes olímpicos, no arremesso, com 127 quilogramas, e no total, com 224.

A filipina ficou à frente da chinesa Qiuyun Liao e da cazaque Zulfiya Chinshanlo, tornando-se a segunda atleta do país a conquistar mais do que uma medalha, sucedendo ao compatriota Teofilo Yldefonzo, “bronze” na natação em 1928 e 1932.