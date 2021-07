Segunda, na TV: Um Mal Nunca Vem Só, entre viagens pela rede ou pelo mundo dos espiões e agentes infiltrados

CINEMA

Sicário - Infiltrado

Fox Movies, 19h21

Arizona, EUA. A agente especial do FBI Kate Macer e a sua equipa descobrem dezenas de cadáveres dentro de uma casa prestes a explodir. Dois agentes são mortalmente atingidos e Kate é ferida. Dave Jennings, o seu superior, recomenda-a a Matt Graver, um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros que pretende juntar um grupo com alguns dos melhores agentes para encontrar o responsável pelo crime no Arizona. Apesar de relutante em aceitar a missão, Kate está decidida a fazer justiça e aceita cruzar a fronteira com o México. Porém, uma vez lá, as coisas complicam-se e ela dá-se conta de que não lhe foram facultadas todas as informações. Um thriller realizado por Denis Villeneuve (O Primeiro Encontro, Blade Runner 2049), segundo um argumento de Taylor Sheridan, que conta com Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin nos papéis principais.

A Orquíde Negra

TVCine Edition, 22h

O especial Clássicos Sophia Loren continua a comemorar os seus quase 90 anos, celebrando a carreira da actriz italiana. Neste filme, Loren é uma viúva, cujo filho está perigosamente perto de ser enviado para um reformatório. Quando conhece outro viúvo, Frank, com quem deseja casar e encontrar alguma felicidade, Mary, a filha deste, opõe-se ferozmente ao casamento. Realizado por Martin Ritt, com um elenco constituído por Sophia Loren, Anthony Quinn, Peter Mark Richman, Virginia Vincent e Frank Puglia.

Um Mal Nunca Vem Só

Hollywood, 23h30

Quatro rapazes estão prestes a perder os dedos se não pagarem ao “Rei da porno” local, Hatchet (Harry Lonsdale), as 100.000 libras que lhe devem por causa de um jogo. Sem encontrar outra saída, decidem roubar o dinheiro aos vizinhos – nada mais nada menos que um perigoso gangue londrino, perseguido por tráfico de droga. Mas a grande confusão gera-se quando desaparece um par de espingardas antigas de cano duplo. A primeira longa-metragem de Guy Ritchie (Snatch - Porcos e Diamantes, Sherlock Holmes, O Agente da U.N.C.L.E.), com Dexter Fletcher, Jason Flemyng, Nick Moran, Vinnie Jones e Jason Statham.

SÉRIES

A Espia

RTP1, 22h54

Regresso desta série de oito episódios exibida inicialmente em 2020, numa co-produção da RTP com a Ukbar Filmes e Ficción Producciones. Estamos em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Apesar da posição de neutralidade portuguesa, muitos decidiram trabalhar para ajudar os Aliados, outros labutam em nome dos interesses do Eixo do Mal. Maria João Mascarenhas e Rose Lawson, uma amiga, envolvem-se numa intriga diplomática enquanto frequentam festas e casinos, em busca de mensagens codificadas e pistas sobre carregamentos de volfrâmio. Mas não ficam por aqui os esquemas das várias facções para usar a posição portuguesa. Com Daniela Ruah, Maria João Bastos, Diogo Morgado, Adriano Carvalho e Luís Eusébio nos principais papéis.

A Rede

RTP2, 0h47

A Rede está entre a ficção e o documentário que se apresenta como uma exploração de tudo aquilo que está ligado à Internet: da intensidade das notificações, à proliferação de memes de gatinhos, o que está em causa é a linguagem que se utiliza online, sejam emojis, selfies, gifs, tweets ou filtros. Entre conversas, reportagens, sketches cómicos ou ficções subversivas, o que interessa é “que a Rede esteja conosco”. Série exibida de segunda a sexta, a partir de hoje.

GASTRONOMIA

James Martin’s Islands to Highlands

Casa e Cozinha, 18h

Estreia uma nova série com o chef James Martin, em que o acompanhamos ao longo de várias paragens Grã-Bretanha fora, com o objetivo de encontrar as melhores histórias que envolvam culinária e gastronomia local, bem como os melhores produtores e produtos. Tudo isto depois se torna inspiração para deliciosas receitas. No primeiro episódio, Martin viaja até à Cornualha, em busca de sabores que combinem, no prato, o mar e a montanha. Os episódios seguintes levam-nos a Jersey, Dorset, Oxford, Gales do Sul, Peak District, Yorkshire e Irlanda do Norte. Exibido de segunda a sexta, com repetição às 22h30.