Colecção de clássicos da Penguin estreia-se em Portugal com sete livros

A obra-prima do brasileiro Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma , é um dos títulos a serem lançados no dia 24 Agosto, a par de obras de Eça e Cesário, Rousseau e Orwell, Kafka e Virginia Woolf.

Criada há 65 anos no Reino Unido, a célebre colecção Penguin Classics chega agora a Portugal com o lançamento simultâneo, no próximo dia 24 de Agosto, de sete livros, incluindo Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, romance central do pré-modernismo brasileiro, cuja primeira edição em livro data de 1915 e que até hoje não tivera nenhuma edição portuguesa.