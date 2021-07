“Estúdios americanos regressam em força” a Veneza

Halloween Kills , Dune , The Last Duel , de David Gordon Green, Denis Villeneuve e Ridley Scott, são as doações americanas ao Lido. Mas o orgulho da competição do festival pode ser Pedro Almodóvar, Jane Campion, Michelangelo Frammartino ou Paul Schrader.

Alberto Barbera está agradecido: aos americanos, à Universal, à Disney, à Warner, que disponibilizaram para a 78ª edição do festival (de 1 a 11 de Setembro) os seus títulos mais bling bling, de Halloween Kills, com que David Gordon Green faz o filme do meio da sua trilogia a partir da famosa franquia de terror, a Dune, de Denis Villeneuve, regresso ao denso épico de Frank Herbert, passando por The Last Duel, de Ridley Scott, uma aventura medieval, com Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver, “como se fosse o Rashomon”. Todos eles serão exibidos fora de concurso. Acaba de ser divulgado em conferência de imprensa pelo director do festival, que faz o seu próprio título: “os americanos regressam em força”.