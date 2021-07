Há anos que os portugueses sabem que existe lítio debaixo da terra que pisam. Mas ainda não sabem se é uma bênção ou uma maldição. Enquanto o Governo fala na criação de uma nova indústria e a UE anuncia a abertura de fábricas de baterias, fervilha um conflito nas serras do Barroso, da Argemela e de Arga. Há famílias de costas voltadas e ameaças. As empresas desesperam com os atrasos, há acções em tribunal e receios sobre os impactes ambientais. O lítio pode ser o mais leve dos metais, mas o seu peso na transição energética está a virar o interior do país de pernas para o ar. "Sempre que vierem, nós estaremos cá para ter uma palavra", diz Aida Fernandes, o principal rosto da contestação da mineração de lítio em Covas do Barroso, Boticas.

Este vídeo faz parte da primeira de uma série de seis grandes reportagens sobre lítio. Leia a primeira reportagem aqui