Papa apela para que se cuide dos idosos porque estes “não são sobras da vida”

O Papa Francisco apelou neste domingo para que se cuidem dos idosos porque eles “não são sobras da vida ou desperdícios que possam ser deitados fora”, são pessoas que criaram as gerações mais jovens, lhes deram amor e compreensão.

As declarações foram feitas numa homilia escrita e lida pelo presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, o arcebispo Rino Fisichella, numa missa que foi celebrada na Basílica de São Pedro por ocasião da primeira Jornada Mundial dos Avós e Idosos.

Francisco não pôde celebrar a missa porque se encontra a recuperar da operação clínica realizada no início do mês. O Papa, que tem vindo sempre a defender que seja dada uma maior atenção aos idosos, defende que os mais velhos são “valiosos pedaços de pão que ficaram sobre a mesa” das vidas das novas gerações e que podem nutrir-se das lembranças e das memórias.

“Não percamos a memória de que são portadores os idosos, porque somos filhos dessa história, e sem raízes ficaremos murchos. Eles apoiaram-nos durante as etapas do nosso crescimento e agora toca-nos a nós apoiar a sua vida, aligeirar as suas dificuldades, estar atentos às suas necessidades e criar todas as condições para que as suas tarefas diárias sejam facilitadas e não se sintam sós”, disse.

Durante a homilia, pediu aos jovens para se questionarem se visitam os seus avós com frequência e se os escutam para que amanhã “não venham a arrepender-se de não lhes ter dado a atenção suficiente”.

Criticou também as sociedades actuais, demasiado atarefadas e indiferentes, incapazes de atender aos idosos que hoje “têm fome” da ternura e da atenção dos mais novos