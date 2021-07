Morreu Otelo Saraiva de Carvalho, capitão de Abril

O capitão de Abril morreu aos 84 anos. Foi o responsável pelo sector operacional da Comissão Coordenadora do MFA (Movimento das Forças Armadas) tendo dirigido as operações do 25 de Abril.

Otelo Saraiva de Carvalho, capital de Abril, morreu este domingo aos 84 anos, no Hospital Militar de Lisboa. A notícia foi avançada pela rádio TSF e confirmada à TVI e ao Observador pelo presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço.

Otelo Saraiva de Carvalho foi capitão em Angola entre 1961 a 1963 e na Guiné entre 1970 e 1973.

Foi o responsável pelo sector operacional da Comissão Coordenadora do MFA (Movimento das Forças Armadas) tendo dirigido as operações do 25 de Abril a partir do posto de comando instalado no Quartel da Pontinha.

Chegou a comandante da COPCON (Comando Operacional do Continente) a 23 de Junho de 1975, tendo sido afastado do cargo após o 25 de Novembro de 1975.