Incêndio deflagra em prédio devoluto em Algés

Um incêndio deflagrou no final deste sábado no telhado de um edifício que aparenta estar devoluto em Algés, na Avenida dos Bombeiros Voluntários. As causas do incêndio ainda estão por apurar.

Ao PÚBLICO, fonte dos Bombeiros Voluntários de Algés confirmou que o incêndio “ainda está a deflagrar”. Sem conseguir adiantar mais informações, a mesma fonte justificou que ainda não foi feita a contabilização dos operacionais, mas adiantou que os meios e o comandante se encontram no local.

Também os Bombeiros Voluntários do Dafundo se encontram a combater as chamas.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 23h11 e existem 13 operacionais no local apoiados por cinco viaturas.