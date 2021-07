Falta de meios das forças de segurança ameaça nova ligação marítima entre Tânger e Portimão

A exigência de reforço dos efectivos das forças de segurança, nomeadamente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da GNR e da PSP, assim como dos elementos da Autoridade Tributária (AT), e a necessidade de dotar o porto de Portimão de condições para um controlo e uma fiscalização adequada à entrada e saída de passageiros, estão a criar dificuldades à abertura da nova linha marítima com Tânger.