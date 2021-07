Empresa portuguesa arrisca multa de 600 mil euros por enviar ilegalmente resíduos de plástico para a Roménia

Várias falhas detectadas. A fiscalização foi levada a cabo pela Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que identificou um movimento transfronteiriço ilegal de cerca de 15 toneladas de plástico. A inspecção também detectou uma tentativa de importação de 1034 cilindros de gás fluorado com efeito de estufa, com 10 kg cada.