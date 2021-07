Covid-19. Portugal com oito mortes e 2625 novos casos

Portugal registou no sábado oito mortes devido à covid-19 e 2625 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo.

No total, há ainda 879 doentes hospitalizados em Portugal, mais 44 do que no balanço anterior — trata-se do maior número de pessoas internadas desde o boletim de 16 de Março, quando foram reportados 955 internamentos. Destes, 193 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 12. Há, também, mais 1202 pessoas recuperadas neste domingo, num total de 881.570.

Dos oito óbitos registados, quatro foram em Lisboa e Vale do Tejo, dois foram na região Norte, um na Madeira, e outro nos Açores. Entre as vítimas, cinco eram mulheres: uma com idade compreendida entre os 50 e os 59 anos, duas entre os 60 e 69 e duas com 80 ou mais anos. A covid-19 matou ainda, nas últimas 24 horas, três homens com mais de 80 anos.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 953.059 casos confirmados e 17.292 vítimas mortais. Há 54.197 casos activos de infecção, mais 1415 do que no dia anterior, e 80.147 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 2777 do que no último balanço.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento são iguais aos do dia anterior, uma vez que só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Segundo os últimos dados, o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, situa-se nos 1,07 tanto a nível nacional como em Portugal continental. Em relação à incidência, há agora 418,3 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 430,8 no território continental.

O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes voltou a aumentar desde a semana passada. Entre a passada e esta sexta-feira, altura em que a Direcção-Geral da Saúde fez a última actualização deste indicador, o número de municípios acima do limite estabelecido pelo Governo passou de 175 para 213, um aumento de 22%. Quer isto dizer que quase 70% dos 308 concelhos do país (69,1%) se encontram agora acima do nível de risco.