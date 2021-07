“Otelo, o homem do 25 de Abril” e “uma figura controversa”. As reacções à morte de Otelo Saraiva de Carvalho

“É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância”, diz Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada no site da Presidência da República sobre a morte de Otelo Saraiva de Carvalho. “No entanto, parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de Abril, o símbolo que constituiu de uma linha político-militar durante a revolução, que fica na memória de muitos portugueses associado a lances controversos no início da nossa democracia, e que suscitou paixões, tal como rejeições.”

A notícia da morte de Otelo Saraiva de Carvalho está a marcar a manhã deste domingo com reacções de várias personalidades que o destacam sobretudo como “o homem do 25 de Abril” e, ao mesmo tempo, como uma “figura controversa”.

Manuel Alegre, histórico dirigente do PS e amigo de Otelo, destacou-o em declarações à TSF como “o homem do 25 de Abril, o homem que coordenou o 25 de Abril”. “É o homem desse dia a que Eduardo Lourenço chamou a liberdade feita dia”, afirmou, sublinhando que “essa é a memória que temos de guardar do Otelo”.

Na última conversa que tiveram falaram da saúde de Otelo. “Ao princípio estava desanimado, mas disse que ia lutar para recuperar. Deu até a sensação de que estava em recuperação. Infelizmente, isso não foi possível.” Para Manuel Alegre este “é um dia de luto para Portugal, porque Otelo é um grande símbolo do 25 de Abril”.

Já o Presidente da República, “consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscitou e suscita na sociedade portuguesa, evoca-o, neste momento como o capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da História contemporânea portuguesa”. Sublinha que foi “um dos mais activos capitães de Abril”, que “exerceu funções muito relevantes durante a revolução e candidatou-se à Presidência da República em 1976”.

“Afastado do poder na sequência do 25 de Novembro de 1975, viria a ser considerado, pela Justiça, envolvido nas FP25, condenado e amnistiado.” Ainda na sua nota, Marcelo Rebelo de Sousa recorda o que disse no último 25 de Abril “acerca da aceitação que os portugueses devem procurar construir, todos os dias, relativamente à sua História Pátria”.

“O Governo lamenta o falecimento do coronel Otelo Saraiva de Carvalho e endereça as mais sentidas condolências à sua família, assim como à Associação 25 de Abril”, lê-se também num comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

“Otelo Saraiva de Carvalho foi o coordenador operacional da acção militar do Movimento das Forças Armadas, que, no dia 25 de Abril de 1974, derrubou o regime do Estado Novo, pondo fim à mais longa ditadura do século XX na Europa e abrindo caminho à democracia”, acrescenta. "A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos. Tornou-se, por isso, e a justo título, um dos seus símbolos. Neste dia de tristeza honramos a memória de Otelo, como um daqueles a que todos devemos a libertação consumada no 25 de Abril e, portanto, o que hoje somos.”

"Figura carismática"

Também à TSF, o coronel Sousa e Castro, porta-voz do Conselho da Revolução, descreveu Otelo Saraiva de Carvalho como um herói nacional, “um homem generoso” que cometeu erros, mas sublinha que “ninguém vai apagar” os feitos do capitão de Abril.

Já à Agência Lusa, o antifascista e antigo membro do comité central do PCP Raimundo Narciso evocou Otelo Saraiva de Carvalho como a “principal figura da Revolução do 25 de Abril pelo seu papel na coordenação do movimento das Forças Armadas”.

Raimundo Narciso, que já foi membro da direcção da Associação do 25 de Abril, lembrou ainda o papel desempenhado por Otelo Saraiva durante o “período revolucionário”, logo a seguir ao 25 de Abril, admitindo que, mais tarde, o ora falecido se tenha tornado posteriormente numa “figura controversa”. “Mas teve o apoio da esquerda e dos populares e nunca deixou de ser uma figura carismática”, observou.

Segundo Raimundo Narciso, a participação de Otelo no caso das FP-25 de Abril acabou por prejudicar a sua imagem, mas isso “não pode fazer esquecer o seu papel na organização”. “Otelo nunca deixou de ser uma figura simbólica do 25 de Abril e que tem a simpatia do povo português.”

Várias figuras públicas utilizaram a rede social Twitter para reagir. João Paulo Batalha, ex-presidente da associação cívica Transparência e Integridade, manifestou nesta rede social a sua gratidão: “O plano político de Otelo Saraiva de Carvalho no processo revolucionário que se seguiu foi derrotado, e estou também grato por isso. É impossível (e fundamentalmente injusto) passar julgamento sobre toda a vida de um homem. Houve violência, abusos e arbitrariedades no processo revolucionário, que felizmente foram vencidos. Ter conduzido a acção militar que acabou com a ditadura vale mais do que tudo. Otelo Saraiva de Carvalho venceu quando era fundamental que vencesse; e perdeu quando era fundamental que perdesse. Acho que ficámos todos melhor assim. O (muito) que nos falta resolver na qualidade da nossa democracia cabe-nos agora a nós. Obrigado, capitão”.

O eurodeputado do PS, Carlos Zorrinho, também deixou uma mensagem no Twitter: “A história julgará a sua coragem, o seu arrebatamento e os seus erros, mas ficará na nossa memória como um forte símbolo de Abril. Que descanse em paz.”

Já a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também aproveitou o Twitter para assinalar a morte de Otelo: “Uma figura maior do que a sua própria história. Estratega do 25 de Abril, será sempre lembrado como um dos libertadores de Portugal.”

"O maior símbolo individual do MFA”, diz Ferro

“Sobre o falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho deve registar-se no essencial o seu papel no levantamento militar do 25 de Abril. O momento do seu falecimento não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político”, refere, por se lado, uma nota do gabinete de imprensa do PCP, que endereça ainda condolências à família e à Associação 25 de Abril.

“Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas”, pode ler-se numa mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo Ferro Rodrigues, “por todos os democratas, que ansiavam por viver em liberdade e em democracia, Otelo Saraiva de Carvalho concretizou esse sonho”.

“No momento do seu desaparecimento, e pelo seu decisivo contributo, é justo render-lhe a mais sentida homenagem”, enalteceu.