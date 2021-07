Tiago Barbosa Ribeiro: “É possível colocar largas centenas, se não milhares, de imóveis no mercado a custos acessíveis”

Tiago Barbosa Ribeiro quer resolver o problema da habitação no Porto e já iniciou diálogo com a Santa Casa da Misericórdia. Programa de arrendamento acessível e reactivação das cooperativas integram programa do PS, que é apresentado neste domingo.

A habitação é o grande problema do Porto e Tiago Barbosa Ribeiro promete atacá-lo com todas as armas e desenhar um efectivo programa de arrendamento acessível. Rentabilizar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), usar imóveis desactivados do Estado e da Santa Casa da Misericórdia e reactivar cooperativas são algumas das propostas socialistas. O turismo, a mobilidade e a pandemia numa conversa em que o mais novo candidato à Câmara do Porto, que escapa ao PS desde 1997, não poupa o actual presidente: “A inacção do dr. Rui Moreira prejudica os portuenses”.