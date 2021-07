“E o E.T., o E.T.?”

Estive na campanha presidencial de Otelo Saraiva de Carvalho em 1976, evidentemente. Ele era o estratega do 25 de Abril e da libertação, enquanto Ramalho Eanes, que certamente encarnava uma ordem que a grande maioria do país ansiava após os transtornos do PREC, Processo Revolucionário em Curso, era o homem da “contra-revolução”, de poses que pareciam algo sinistras, com os seus óculos escuros.