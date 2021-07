O meu pai está a preparar-se para o fim do mundo. As alterações climáticas fazem-me pensar que devia fazer o mesmo

Não herdei a preocupação apocalíptica do meu pai. Mas as alterações climáticas estão a dar-me uma bofetada de realidade. Já há cinco anos consecutivos que desastres climáticos me têm provocado problemas pessoais. A mentalidade de prepper do meu pai voltou a vir-me à cabeça quando as temperaturas dispararam há algumas semanas, nos EUA.