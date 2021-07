Édouard Louis, um escritor salvo pelo teatro

O escritor francês Édouard Louis esteve no Festival de Almada, ocasião em que dois textos seus Quem Matou o Meu Pai, em encenação de Ivo van Hove, e História da Violência, dirigido por Ivica Buljan foram levados a palco.

O jornalista e crítico Gonçalo Frota encontrou-se com ele no Teatro Municipal Joaquim Benite onde conversaram, antes de Louis partir para a Bienal de Veneza onde subiu ao palco como protagonista da versão que trabalhou com o alemão Thomas Ostermeier de Quem Matou o Meu Pai.

Não foi a primeira vez que o Ípsilon dedicou várias páginas a Édouard Louis, Jan Le Bris de Kerne já o havia entrevistado em 2014 e voltado à sua obra em 2018, mas foi a primeira vez que o ponto de partida foi o teatro. “Fui um miúdo homossexual num meio muito homofóbico de classe operária. Era-me muito duro ser gay e procurava desesperadamente um lugar onde as pessoas me valorizassem. (…) Tentei tudo para ser amado e nada funcionou. Até que criaram um clube de teatro, fui e pela primeira vez na minha vida – tinha 12 ou 13 anos – as pessoas olharam para mim positivamente e gritaram ‘Bravo, bravo!’ Estes ‘bravos’ permitiram-me recuperar de todo o ruído dos insultos”, conta no Ípsilon.

A Elsinore, a actual editora portuguesa de Édouard Louis, publicará no primeiro trimestre de 2022, Eddy Bellegueule, obra que que se encontra esgotada em Portugal e por cá teve uma edição original pela Fumo.

“Sim, acho que este livro mudou a minha vida, mas é difícil dizer até que ponto”, diz Brit Bennett em conversa com Ípsilon por videochamada. A autora norte-americana de A Outra Metade, conversou com a jornalista e crítica Isabel Lucas sobre este seu romance que é um dos finalistas deste ano do Orange Prize que celebra a ficção escrita por mulheres.

“Como é que uma pessoa se torna nessa pessoa? A pergunta é o ponto de partida para A Outra Metade, segundo romance de Brit Bennett, num território já muitas vezes percorrido pela literatura, mas com uma linguagem e um olhar do século XXI. Há raça, identidade, a ideia de duplo e performance. Tudo começa numa pequena cidade do Louisiana com duas gémeas iguais. Com elas, Brit Bennett segue uma linhagem literária exemplar”, diz-nos Isabel Lucas. Um dos capítulos deste romance pode ser lido no Leituras.

“A visão de uma Europa decadente, assediada pelo seu passado e que sobrevive como uma família nobre arruinada, obrigada a vender o seu património, é o que nos oferece o romance Grand Hotel Europa, que tem como grande tema a ideia do declínio europeu, tão glosado nas suas várias dimensões desde as primeiras décadas do século XX”, escreve no Ípsilon o ensaísta e crítico António Guerreiro que conversou por email com o escritor holandês Ilja Leonard Pfeijffer.

Paulo Moura viajou por algumas das megacidades de crescimento rápido no Oriente: Bangalore, Jacarta, Manila, Seul, Saigão, Hong Kong, Macau, Shenzhen, Chongking, Xangai e Pequim e entrevistou sociólogos, filósofos, artistas, escritores, futurólogos, gurus da Internet, com um propósito: conhecer as novas utopias da Ásia (ou ausência delas), que poderão vir a contaminar o mundo. O escritor e crítico literário José Riço Direitinho conversou com o ex-jornalista do PÚBLICO sobre o seu novo livro de não-ficção: Cidades do Sol.

E o crítico de artes plásticas José Marmeleira viu em Madrid, Espanha, duas interessantes exposições no Museu Reina Sofia. Marginalias de Ida Applebroog e Los enemigos de la poesía: resistencias en América Latina têm uma paisagem comum: aquela marcada pela violência social, política, cultural.

Solo, “uma peça para Teresa Coutinho viver inteiramente”, como a define Gonçalo Frota no Ípsilon, tinha estreia marcada para esta semana mas um imprevisto levou ao seu adiamento para mais tarde. “É um espectáculo que começa pela vontade de falar da objectificação da mulher, da sua imagem no cinema — e também no teatro —, nas revistas e nas artes plásticas, e de como essa imagem moldou uma maneira de estar e um comportamento”, como diz Teresa Coutinho.

O jornalista e crítico Nuno Pacheco conta-nos que duas décadas após a gravação de Ao Paredes Confesso, Bernardo Moreira volta ao repertório do mestre com um sexteto caldeado no jazz e na música popular portuguesa e o disco Entre Paredes. O jornalista Daniel Dias esteve a ouvir Vince Staples e o crítico Francisco Noronha, Arroz, de Frank T. Mário Santos escreveu sobre Feliciano, de A. M. Pires Cabral e Helena Vasconcelos sobre As Evidências Nocturnas, de Maria Manuel Viana.

Os cronistas do Ípsilon António Guerreiro e Ana Cristina Leonardo referem esta semana um mesmo assunto nas suas crónicas. O crítico e cronista Augusto M. Seabra recorda o que devemos ao Festival de Almada, que termina este domingo, e Vasco Câmara reflecte sobre o Festival de Cannes, onde foi o nosso enviado, e a Palma de Ouro desta edição que foi para o filme Titane.

Durante doze semanas, sempre ao sábado, estamos a publicar no Leituras doze textos do Decameron, uma das obras centrais da literatura mundial, que não é traduzido para português há mais de 50 anos. O investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente irá semanalmente traduzir uma novela desta obra de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), directamente do italiano para português.

Doutorado pela Universidade de Oxford, co-editou a antologia Literatura-Mundo Comparada (Tinta-da-china) e neste sábado, em que se publicou o Proémio, Simão Valente escreveu também para os leitores do PÚBLICO uma introdução ao projecto.

Para a semana o Vasco Câmara, editor do Ípsilon, já estará de volta.

A mim podem voltar a encontrar-me na newsletter do Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros. Lembro que no próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, acontecerá na terça-feira, dia 10 de Agosto, às 22h em Lisboa, 18h em Brasília, e o livro em discussão é Escravidão (editado em Portugal pela Porto Editora). O escritor brasileiro Laurentino Gomes será o nosso convidado na sessão Zoom (ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272). Quem quiser receber informações sobre este clube de leitura pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt e quem não assistiu às sessões anteriores pode ouvir o podcast mensal nos locais habituais.

Lá vos espero.