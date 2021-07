Como os museus se tornaram palco de uma guerra de ideias na Eslovénia

Tecnicamente, Kaja Sirok não foi despedida. Zdenka Badovinac também não. A primeira foi directora do Museu de História Contemporânea da Eslovénia durante dez anos; a segunda estava desde 1993 à frente da Galeria Moderna. Para além de Sirok e Badovinac, os responsáveis de outros três grandes museus eslovenos – Museu Nacional, Museu da Arquitectura, Museu da Etnografia – e da Agência Nacional do Livro viram os seus mandatos terminar no último ano, desde a chegada ao poder do Governo liderado pelo populista conservador Janez Jansa. Nenhum foi reconduzido.