Ministro da Saúde britânico apaga tweet e pede desculpas

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, pediu desculpas e apagou um tweet em que apelava às pessoas a tomar a vacina contra a covid-19 e a que não se “encolham” perante o vírus, dizendo este domingo que fez “uma má escolha de palavras”.

Javid – que substituiu Matt Hancock como ministro da Saúde no mês passado depois da demissão do seu antecessor por ter quebrado as regras contra a covid-19 ao beijar uma assessora no seu gabinete – foi criticado por usar a expressão “encolher” quando dezenas de milhares de britânicos morreram por causa do vírus e muitos mais tentam manter-se a salvo.

O Reino Unido, que tem um dos maiores índices de mortos pela covid-19, alterou a sua estratégia de combate ao novo coronavírus, deixando de lado as restrições para travar os contágios e abrindo a sociedade com a esperança de que as vacinas protejam a maioria das formas mais graves da doença.

O número de casos é elevado, mas também a taxa de vacinação, e os dirigentes defendem que esta alteração é necessária para apoiar a economia em sectores como a restauração e a diversão nocturna.

No Twitter, Javid disse este domingo que apagou o tweet em que utilizou a palavra “encolher”. “Estava a exprimir gratidão pelas vacinas que nos ajudam a combater enquanto sociedade, mas foi uma má escolha de palavras e peço genuínas desculpas. Como muitos, também eu perdi pessoas próximas para este vírus horrível e nunca quis minimizar o seu impacto”, escreveu o ministro.

No sábado, Javid disse ter recuperado depois de testar positivo à covid-19 e de ter sofrido sintomas ligeiros. “Por favor, se ainda não o fizeram, tomem a vacina, enquanto aprendemos a viver, e não a encolher-nos, com este vírus”, escreveu.

A vice-líder do Partido Trabalhista, Angela Rayner, foi uma entre vários parlamentares dos partidos da oposição e entre pessoas que perderam familiares a criticar o uso da expressão “encolher”.

“Morreram 127 mil pessoas por causa deste vírus, dezenas de milhares estariam ainda aqui hoje se não fosse pelos falhanços catastróficos do vosso Governo”, afirmou. “Por isso, como se atreve a denegrir as pessoas por tentarem manter-se a si próprias e às suas famílias a salvo”, acrescentou Rayner.