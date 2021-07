Crise migratória de Ceuta arrefeceu relações entre Marrocos e a Europa

Em Marrocos chama-se Operação Marhaba 2021. As novas ligações marítimas entre portos marroquinos e portos europeus estão prontas a arrancar ou já arrancaram, faltando a confirmação da rota entre Portimão e Tânger, cidade de onde também partirão barcos com destino a Marselha (França) e Génova (Itália). A ligação entre Nador, a sul do enclave espanhol de Melila, e o porto francês de Sète, já está a funcionar.