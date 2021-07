O “amigo oculto”: A Cuba de Fidel Castro e a Espanha franquista

1. No Verão de 2021, Cuba volta a estar no centro das atenções internacionais devido aos grandes protestos anti-governamentais ocorridos na ilha. Para muitos, fizeram lembrar a enorme contestação popular do Verão de 1994 conhecida como “o Maleconazo”, por se ter desenrolado largamente no Malécon de Havana, o passeio marítimo da cidade. Todavia, mais de um quarto de século após essa contestação ao regime socialista-comunista cubano, os protestos actuais mostram diferentes contornos. Nos anos 1990, Fidel Castro — a figura central e mítica do regime cubano — usou o seu poder e prestígio para aplacar a situação. Hoje, cinco anos após a morte de Fidel Castro, é Miguel Díaz-Canel — que não tem similar aura mítica — quem ocupa o poder e tem a difícil tarefa de travar a contestação.