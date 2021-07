A viagem do lítio: desde a natureza até ao carro eléctrico

×

Os recursos estimados de lítio no planeta são de cerca de 62 milhões de toneladas. Os recursos abrangem não apenas depósitos encontrados mas também aqueles que ainda estão por estudar, pelo que se trata de previsões optimistas. Já as reservas referem-se a partes dos recursos já identificados, medidas e com viabilidade financeira. A Bolívia, por exemplo, não tem reservas conhecidas, apesar de ter quase 20% dos recursos mundiais. A maioria das reservas de lítio encontra-se nos salares do Chile, da Argentina e da Bolívia. A Austrália conta com a maior reserva em rocha.

Dados de 2020