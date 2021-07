Portugueses (ainda) fiéis às mesmas espécies de peixe

A fidelidade a uma dúzia de qualidades de peixe leva a que, no geral, os portugueses não considerem nobres a maioria das espécies que o nosso mar dá. As causas? Desconhecimento de como se cozinha ou medo de experimentar, mas neste podcast vamos perceber que temos razões para acreditar que todo o peixe é nobre.

Programa realizado com o apoio dos EEA Grants.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido.