O grande inquérito — Resultados preliminares

As detenções de José Berardo e de Luís Filipe Vieira levantaram uma salva de elogios ao Parlamento pelos seus longos inquéritos, tantas vezes criticados como inconsequentes ou até humilhantes para a Assembleia da República, mas agora vistos como o princípio do fim da impunidade de alguns setores do poder económico. É justo reconhecer que, sem esses inquéritos, o trabalho da justiça poderia ter sido (ainda) mais lento e menos completo, até porque estes inquéritos valem pelo seu percurso, que é fator de escrutínio mesmo quando as conclusões e recomendações finais são descafeinadas pelo bloco central.