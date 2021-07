Triatlo com dupla de repetentes e uma estreante

A dupla portuguesa do triatlo masculino, João Silva (27.º do ranking) e João Pereira (29.º), entra este domingo, às 22h30 (6h30 de segunda-feira no Japão), nas águas da baía de Tóquio, no Parque Marítimo de Odaiba, para iniciar uma final em que a conquista de uma medalha não está fora das cogitações dos triatletas lusos.

De acordo com as quotas definidas pela União Internacional de Triatlo, João Silva surge dois lugares à frente de João Pereira para a terceira participação seguida nos Jogos Olímpicos. João Pereira que no Rio 2016 foi quinto classificado, a nove segundos da medalha de bronze, acredita poder melhorar a marca de há cinco anos.

Atenta e a torcer pelo companheiro, Melanie Santos, a “sucessora” de Vanessa Fernandes (medalha de prata em Pequim 2008), 47.ª do ranking, estreia-se no dia seguinte, no mesmo horário, no triatlo feminino.

A pandemia adiou por um ano a segunda presença olímpica de João Pereira, que depois de uma lesão e de dois anos em que competiu menos do que desejaria, se dedicou a fundo, optando por trabalhar em altitude e aperfeiçoar o segmento de ciclismo, numa “parceria” com corredores profissionais que participaram na Algarvia e na Volta a Portugal.

O caldense e “vizinho” de João Almeida, nome de referência nos dois últimos Giros (também residente olímpico), está confiante para os desafios que o esperam num clima “extremo” em termos de temperatura e humidade, pelo menos para o que é habitual, o que exigiu um estágio de adaptação em Omura.

Depois do nono lugar na estreia olímpica, em Londres 2012, João Silva, de 32 anos, natural da Benedita, está disposto a rectificar o 35.º lugar conseguido no Rio 2016, usando a maior experiência para sublinhar as “expectativas” elevadas, justificadas por uma preparação em que “tudo correu muito bem”.

Apesar de se estrear apenas 24 horas depois, Melanie Santos mostra-se confiante na boa forma para garantir um lugar no top-16, indispensável para renovar a bolsa olímpica.