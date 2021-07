Telma Monteiro: “Digam-me que não sou capaz e eu atrevo-me”

Os filmes de Jean-Claude Van Damme estiveram perto de desviar Telma Monteiro para o kickboxing no início da adolescência. Travou lutas imaginárias - por vezes mesmo reais, com a irmã Ana -, simulando técnicas de combate do actor belga, mas não havia escolas no bairro para a prática da modalidade. Foi a sorte do judo português. Na madrugada desta segunda-feira (3h), a judoca, de 35 anos, inicia em Tóquio o último (quinto) ciclo olímpico de uma surpreendente carreira.