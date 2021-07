Sporting está pronto para a Supertaça

No ensaio geral para a decisão da Supertaça com o Sp. Braga, no próximo sábado, o Sporting teve nota positiva. Frente ao Olympique de Lyon, quarto classificado do último campeonato francês, a quem não falta qualidade, os “leões” começaram a partida a perder, mas conseguiram dar a volta ao marcador (3-2) garantindo mais um Troféu Cinco Violinos ao seu palmarés.

Mesmo em ritmo de pré-temporada, os lisboetas acabaram por ser convincentes no embate com o oponente mais credenciado dos nove que já defrontou na preparação da nova temporada. Mesmo assim, os campeões nacionais não evitaram alguns percalços defensivos e desperdício ofensivo.

A partida começou praticamente com um vistoso lance do Lyon, que redundou no primeiro golo da partida, logo aos 8’. Um atraso de calcanhar de Moussa Dembélé, que surgiu entre Coates e Feddal, descompensou a equipa da casa, com o médio Aouar a rematar de primeira e a bater Adán.

Um golo que confirmava o domínio dos franceses nos primeiros instantes, com boa circulação de bola e algumas excelentes combinações ofensivas. Uma delas, aos 19’, poderia ter dado segundo golo, mas o chapéu de Ekambi a Adán (após grande passe de Aouar) acabou anulado por fora-de-jogo.

Antes, os “leões” já tinham estado muito perto do empate, valendo uma grande intervenção do guarda-redes Anthony Lopes a desviar para o poste esquerdo um remate de Paulinho. E, pouco depois, voltaria a ser o internacional português do Lyon a travar com os pés um remate de Pedro Gonçalves.

Os dois grandes protagonistas sportinguistas no encontro haveriam de retratar-se ainda na primeira metade para darem a volta ao marcador em apenas quatro minutos. O empate surgiu aos 31’, numa jogada onde a defesa francesa foi bastante infeliz. Um passe de Palinha, após uma recuperação de bola, chegou a Jovane, que cruzou para Pedro Gonçalves e este tentou servir Paulinho no centro da área. O passe ficou curto, foi cortado por Henrique, que não evitou o choque com Anthony Lopes. A bola sobrou para Paulinho que, desta vez, não teve cerimónia no remate.

Os franceses ainda se restabeleciam do incidente, quando um grande passe de Gonçalo Inácio – que ocupou o lado esquerdo da linha de três defesas centrais, que incluiu Coates e Feddal – isolou Pedro Gonçalves. Novamente frente a Lopes, o atacante “leonino” não complicou e rematou fácil para o segundo da sua equipa.

O Sporting deu a volta ao resultado e voltou para a segunda parte com o mesmo apetite e com um equipamento alternativo a fazer lembrar o principal do Borussia de Dortmund. Logo nos primeiros momentos do reatamento, um cruzamento de Jovane não foi aproveitado por Pedro Gonçalves ao segundo poste, mas o marcador haveria mesmo de mexer instantes depois (49’) numa jogada rápida dos lisboetas, iniciada com uma recuperação de bola de Nuno Mendes.

O lateral esquerdo passou prontamente a bola para Pedro Gonçalves que a cedeu para Paulinho desviar de primeira para o terceiro. Tudo fácil e com o Lyon sem argumentos para impedir a festa “leonina”.

Rúben Amorim renovou parte do elenco sportinguista aos 69’, mas a toada não mudou. Tiago Tomás foi chamado para o ataque e, aos 74’, marcou o quarto, que seria anulado pelo videoárbitro por fora-de-jogo.

E foi o Lyon, contra a corrente do jogo que ainda reduziu o marcador, através de Slimani, que tinha entrado aos 76’.

Com mais ou menos golo, o triunfo do Sporting não mereceu mais contestação pelo Lyon e o Troféu Cinco Violinos ficou em Alvalade, na primeira participação de uma equipa francesa nas dez edições já disputadas.

Os campeões nacionais demonstraram estar prontos para disputar o primeiro título oficial da temporada, após uma pré-temporada onde venceram oito das nove partidas disputadas, cedendo apenas um empate.