Skate: o factor X dos Jogos Olímpicos

Quem precisa mais um do outro, o skate dos Jogos Olímpicos, ou os Jogos Olímpicos do skate? Talvez acabe por ser uma relação com benefícios mútuos, mas não era assim que ninguém queria que começasse a relação. Sem público no Ariake Urban Sports Complex, como em todos os palcos olímpicos em Tóquio. Mas foi histórico na mesma o dia em que o skate foi olímpico pela primeira vez. Consagrou um campeão da casa – o japonês Yuto Origome – teve a participação de uma enorme celebridade desportiva – Nyjah Huston – e teve Gustavo Ribeiro como finalista seguro, mas limitado por uma lesão no braço que o puxou para o oitavo lugar na discussão das medalhas.