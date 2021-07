Máscaras nos Jogos são obrigatórias, mas podem ser tiradas para a fotografia

Atletas a sorrir para as câmaras geraram alguma polémica por irem contra as regras impostas pelo COI

Os atletas devem usar máscaras em todas as ocasiões enquanto competem nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, inclusive nas cerimónias de entrega de medalhas, reforçou neste domingo o Comité Olímpico Internacional (COI), mas estão autorizados a retirá-las da cara durante breves instantes para que sejam tiradas fotografias quando estão no pódio.

O uso de máscara é obrigatório em todos os eventos, decorram no interior ou no exterior, para todos os atletas, elementos do staff e jornalistas. Esta é uma regra basilar imposta pelos organizadores do evento como forma de combater o novo coronavírus.

Mas os atletas estão autorizados a retirar as máscaras no pódio durante cerca de 30 segundos para as fotografias.

O esclarecimento surgiu depois de, neste domingo de manhã, durante as finais de natação, o norte-americano Chase Kalisz ter retirado a sua máscara no pódio, após ter ganhado a medalha de ouro dos 400m estilos.

Ao seu lado, estava o seu compatriota e medalha de prata Jay Literland, sem máscara, e o australiano Brendon Smith, que conquistou o bronze e que também retirou a sua máscara.

“Os nadadores do evento desta manhã seguiram as instruções que lhes foram dadas pela equipa de protocolo”, apressou-se a explicar Mark Adams, o porta-voz do COI, acrescentando que as instruções estavam em linha com uma nova política entretanto decidida e que estava a ser comunicada a todos os envolvidos.

“É permitido retirar a máscara desde que assegurada a distância social e por um período de cerca de 30 segundos para que possam ser fotografias na cerimónia do pódio”, referiu Adams.

A comitiva australiana foi das primeiras a vir a público dizer que não tinha feito nada de errado. “Os nossos atletas seguiram as instruções de um elemento do protocolo no pódio, que segurava um cartaz onde estava escrito que as máscaras podiam ser retiradas por instantes para que os fotógrafos pudessem tirar fotos”, disse um elemento da comitiva australiana.