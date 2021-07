O que ainda há para ver neste domingo em Tóquio

Depois das estreias do surf e do skate e das primeiras medalhas na natação, há ginástica com Filipa Martins em simultâneo com Simone Biles, vários portugueses e uma jornada de futebol

O domingo olímpico teve uma madrugada de ondas e manobras radicais com a estreia do surf e do skate e seguiu com as primeiras finais de natação no centro aquático de Tóquio. O dia continua com muito para acompanhar, incluindo várias participações portuguesas. Também se joga toda a segunda jornada do torneio de futebol masculino e há jogo grande no basquetebol masculino entre Estados Unidos e França.

Filipa Martins iniciou pelas 7h10 a qualificação na ginástica artística, a competir em simultâneo com a grande estrela anunciada destes Jogos Olímpicos, Simone Biles.

No ténis, João Sousa joga a sua segunda participação olímpica no torneio de singulares frente ao checo Thomas Machac. Francisco Ramos é o representante português na natação neste domingo e compete nas eliminatórias dos 100m costas às 11h54. De resto, prossegue ainda o ensino equestre, com a entrada em prova de João Miguel Torrão, a tentar prolongar a boa posição provisória de Portugal.

A partir das 8h30 há futebol, uma jornada inteira do torneio masculino que começa com o Argentina-Egipto, onde a selecção sul-americana procura os primeiros pontos.

Às 9h30 entra em campo o campeão Brasil, que venceu a Alemanha na primeira jornada e defronta agora a Costa do Marfim, e às 11h é a vez da Espanha, que empatou com o Egipto na estreia e tem agora pela frente a Austrália.

Na estrada, termina esta manhã a prova de ciclismo feminino. E pela hora de almoço há um dos pontos altos da jornada. No arranque do torneio de basquetebol masculino, joga-se às 13h o Estados Unidos-França. Mesmo desfalcada de muitas das estrelas da NBA, a selecção norte-americana, tripla campeã olímpica em título e obviamente favorita à vitória, frente a outra candidata a um lugar no pódio.