FC Porto mostra chama frente ao campeão francês

O FC Porto garantiu este domingo, frente ao Lille, no Algarve, o pleno de triunfos nos encontros de preparação, batendo o campeão francês por 2-0, com golos de Bruno Costa (52') e Fernando Andrade (77'), suficientes para definirem o momento da equipa frente a um adversário de maior exigência.

Na primeira “aparição” pública, depois de cinco ensaios privados — a que corresponderam outros tantos triunfos —, o FC Porto apresentou-se frente ao campeão francês com um “onze” em que se destacavam dois reforços (o regressado Bruno Costa e o ex-Grémio de Porto Alegre, Pepê).

Ainda à espera de Marchesín, Matheus Uribe e Luis Díaz, trio que regressa da Copa América, e com Marko Grujic integrado, mas ainda “indisponível”, Sérgio Conceição alternou alguns habituais titulares com jogadores que terão, sobretudo nesta fase, oportunidade de reclamarem um lugar na equipa.

Os experientes Mbemba e Marcano asseguraram o equilíbrio de uma defesa sem grandes novidades para além da ausência de Pepe, enquanto Sérgio Oliveira se encarregava de orquestrar o meio-campo, onde não faltou Otávio e os dois reforços já mencionados, com natural destaque para Pepê, em quem os “dragões” depositam fortes esperanças.

À dupla Toni Martínez e Taremi coube a tarefa de atacar a baliza do Lille, adversário que dentro de uma semana (dia 1 de Agosto) disputa com o PSG (detentor do troféu) a Supertaça de França, em Telavive, Israel. Um Lille que, sob o comando do novo treinador (Jocelyn Gouvernnec) procurava a segunda vitória em cinco jogos depois de ter sido derrotado (1-0) pelo Benfica no último ensaio.

Com os portugueses Tiago Djaló e Xeka de início e Renato Sanches e José Fonte reservados para a segunda parte, os franceses suportaram o impacto inicial dos portistas e dividiram a despesa até ao intervalo, tendo mesmo enviado uma bola à trave da baliza de Diogo Costa, gentileza do brasileiro Luiz Araújo. A segunda gentileza partiu de Gouvernnec, ao lançar Reinildo na segunda parte.

O lateral esquerdo, internacional moçambicano, estará no radar de alguns clubes europeus, lote em que se inclui o FC Porto. Mas a entrada de Reinildo acabou por ser a senha para o golo do FC Porto, com João Mário a bater duas vezes o defensor e a cruzar para Toni Martínez atirar à baliza. O guarda-redes do Lille evitou o pior à primeira, mas foi impotente para travar a recarga de Bruno Costa (52’).

As substituições trouxeram anarquia e Fernando Andrade, autor do segundo golo (77'), após iniciativa e passe de Otávio. O FC Porto geriu até final, já a preparar o duelo com a Roma de José Mourinho.