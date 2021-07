Dream Team estreia-se com derrota frente à França

A selecção de basquetebol dos Estados Unidos, vencedora das três últimas edições, foi derrotada neste domingo pela França, por 83-76, no jogo de estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, cedendo após 25 vitórias consecutivas na competição.

Os norte-americanos, que não perdiam qualquer encontro olímpico desde as meias-finais de Atenas 2004, foram surpreendidos pelos franceses, que ao intervalo até perdiam por 45-37, mas deram a volta no terceiro período, com um parcial de 25-11.

Evan Fournier foi a grande figura dos gauleses, com 28 pontos, enquanto Jrue Holiday, há poucos dias campeão da NBA pelos Milwaukee Bucks, marcou 18 para os Estados Unidos.

Após a primeira jornada, a França lidera o Grupo A, com uma vitória, tal como a República Checa, que venceu o Irão, por 84-78.