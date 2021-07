De Espanha bons versos e boas batidas

Em Fevereiro deste ano, o hip-hop espanhol viu-se inusitadamente nas bocas do mundo quando o rapper catalão Pablo Hasél ouviu a condenação a pena de prisão por alegado “enaltecimento de terrorismo” e “injúrias à Coroa e às instituições do Estado”, daí resultando um vendaval de protestos na Catalunha e um pouco por todo o país. Hasél, que se encontra a cumprir pena, seguia as pisadas do maiorquino (também rapper) Valtònyc, condenado em Maio de 2018 a prisão por motivos semelhantes e entretanto evadido para a Bélgica, que recusou a sua extradição.