A Europa como romance trágico

A visão de uma Europa decadente, assediada pelo seu passado e que sobrevive como uma família nobre arruinada, obrigada a vender o seu património, é o que nos oferece o romance Grand Hotel Europa, que tem como grande tema a ideia do declínio europeu, tão glosado nas suas várias dimensões desde as primeiras décadas do século XX. Conversámos por email com o escritor holandês Ilja Leonard Pfeijffer.