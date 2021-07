Pandemia acelerou rupturas conjugais. Mas números (ainda) não o mostram

A pressão a que a pandemia sujeitou os casais está a levar a um aumento das rupturas conjugais, numa realidade que, porém, e segundo os advogados, escapa às estatísticas do divórcio. Porquê? As uniões de facto dispensam a oficialização da ruptura e, por outro lado, o medo da crise e as dificuldades de atendimento nas conservatórias estão a adiar a oficialização do divórcio.